Психолог объяснила зависимость знаменитостей от пластических операций

Артисты зачастую прибегают к коррекции внешности путем пластических операций, иногда, по мнению специалистов и поклонников, это перерастает в зависимость, сообщает Zakon.kz.

Психолог Наталья Панфилова рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что в таком случае звездами движет страх.

"Страх старения и потери популярности – это серьезная зона уязвимости для звезд. Шоу-бизнес предъявляет довольно высокие требования к внешности", – отметила она.

Специалист подчеркнула, что есть знаменитости, которые принимают свои возрастные изменения, однако много и других примеров, когда, сделав одну операцию, артист уже не может остановиться и продолжает менять себя.

"Это связано с некоторой тревогой – базовой тревогой, когда человек из-за определенных обстоятельств начинает сильно нервничать. И эту тревогу ничего не снимает. Он сделал пластическую операцию и ему кажется, что нужно сделать еще одну, будет еще лучше", – добавила специалист.

Недавно врачи разоблачили пластические операции 75-летней Аллы Пугачёвой. По мнению специалистов, она неоднократно прибегала к помощи хирургов. Они уверены, что пик таких оперативных вмешательств в жизни певицы пришелся на 1990 и 2000 годы.

Ранее эксперты из мира пластической хирургии перечислили самые популярные процедуры и операции, которые делают мужчины. По их мнению, чаще всего представители сильной половины человечества прибегают к помощи врачей не для красоты, а ради здоровья.