Казахстанка отсудила у пластического хирурга миллионы после неудачной операции

В Актау суд частично удовлетворил иск пациентки к врачу-хирургу, которая провела ей пластическую операцию по коррекции формы лица, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, суде №2 города Актау установил, что в июне 2022 года врач провела женщине пластическую операцию по коррекции формы лица. После этого в области ушей и лица у женщины образовались келоидные рубцы, ухудшилось состояние мягких тканей и изменился внешний вид. В итоге она была вынуждена обратиться за помощью к другим специалистам.

В 2025 году женщине провели повторную корректирующую операцию в Алматы. После нее возникло повреждение ветви лицевого нерва и деформация мягких тканей.

Пострадавшая обратилась в суд с требованием взыскать с врача 20 млн тенге материального ущерба и 10 млн тенге в качестве компенсации морального вред.

Однако суд отказал в удовлетворении требований о возмещении материального ущерба, поскольку женщиной не были представлены документальные подтверждения всех расходов. Вместе с тем факт причинения вреда здоровью и моральных страданий в результате некачественного оказания медицинских услуг был подтвержден заключениями судебных экспертиз.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с врача в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 3 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

В Степногорске стоматолог без сертификата лечил 345 детей и получил миллионы из фонда ОСМС.