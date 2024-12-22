Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 декабря

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 23 по 25 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 23 декабря, по прогнозам синоптиков, Казахстан по-прежнему будет находиться под влиянием ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

"На большей части страны ожидается снег с метелью, на западе – осадки в виде дождя и снега. В целом по Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, на западе – гололед", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Астане

23 декабря: ночью и днем переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -5-7°.

24 декабря: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°, днем -12-14°.

25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°, днем -10-12°.

В Алматы

23 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -2-4°.

24 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -2-4°.

25 декабря: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем -2-4°.

В Шымкенте

23 декабря: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем +2+4°.

24 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем +3+5°.

25 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +3+5°.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. Согласно данным РГП "Казгидромет", с понедельника в мегаполисе будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.