Порадует ли погода теплом жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 19 по 21 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидается теплая погода.

В Астане:

19 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +17+19°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +17+19°С; 20 сентября – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С;

– переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +17+19°С; 21 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +19+21°С.

В Алматы:

19 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С; 20 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С; 21 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте:

19 сентября – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С;

– переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С; 20 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С; 21 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

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