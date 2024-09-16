Заморозки в Астане, дожди в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на 17, 18 и 19 сентября

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились с корреспондентом Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в предстоящие трое суток – с 17 по 19 сентября 2024 года.

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