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Заморозки в Астане, дожди в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на 17, 18 и 19 сентября

Заморозки в Астане, дожди в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на 17, 18 и 19 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 15:09 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились с корреспондентом Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в предстоящие трое суток – с 17 по 19 сентября 2024 года.

В Астане:

  • 17 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +11+13°С;
  • 18 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С;
  • 19 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +15+17°С.

В Алматы:

  • 17 сентября – переменная облачность, вечером – дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С;
  • 18 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С;
  • 19 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте:

  • 17 сентября – переменная облачность, временами – дождь, днем – гроза. Ветер юго-западный, 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С;
  • 18 сентября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С;
  • 19 сентября – переменная облачность, временами – дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +25+27°С.

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