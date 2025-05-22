Заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана в пятницу

В Казахстане на 23 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы во второй половине дня ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с. В Конаеве днем временами ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 18-23 м/с.

На востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 25 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются заморозки 2 градуса. 26 мая ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юго-востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза. Днем на севере, востоке, юге области град, шквал. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в области Улытау ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе, в пустынных районах области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, юге, западе, в пустынных и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На севере, в пустынных и предгорных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер на северо-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Временами пыльная буря. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза, днем гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Днем на севере, юге, в горных районах области гроза, град, шквал. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Гроза, на севере, востоке, юге области днем ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается временами сильный дождь. Гроза, днем ожидаются град, шквал. Ветер северный, северо-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что ливни и сильная жара обрушатся на Казахстан 23 мая.