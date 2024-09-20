Участок Капшагайского моста перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участок Капшагайского моста, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате Алматы, в связи с проведением среднего ремонта участков Капшагайского моста вводятся временные ограничения движения от улицы Бурундайская до магазина "Самал".

На первом участке с 23:00 20 сентября до 11:00 22 сентября движение будет перекрыто по направлению в область. По западной стороне дороги будет организовано реверсивное движение. На втором участке с 23:00 22 сентября до 11:00 24 сентября движение будет перекрыто в направлении города. По восточной стороне дороги будет также организовано реверсивное движение.

"На ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками", – отметили в ведомстве.

Фото: акимат Алматы

Еще одну улицу перекроют в Алматы: в Бостандыкском районе ограничат движение автотранспорта по участку ул. Журавлева.