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Продавцам вейпов вынесли приговоры в Алматы: как их наказали

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 11:35 Фото: Zakon.kz
В Алматы состоялись первые приговоры продавцам вейпов, сообщает Zakon.kz.

C 20 июня 2024 года, когда в Казахстане вступил в силу запрет на продажу вейпов, полиция Алматы пресекла десятки фактов его игнорирования. Об этом в пресс-службе ДП города рассказали 23 сентября.

В ведомстве отметили, что с введением в действие закона состоялся приговор в отношении четырех крупных реализаторов электронных сигарет.

"Об их задержании мы сообщали ранее. Во всех случаях так называемые предприниматели были признаны судом виновными. Двое из них приговорены к крупному штрафу. Еще двое – к общественным работам, 100 и 50 часов, соответственно. Материалы по другим аналогичным производствам в ближайшее время будут тоже направлены в суд", – сообщил начальник Управления дознания ДП Алматы Аян Абдраимов.

Отметим, что продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

21 сентября полиция Алматы рассказала о том, что в стоматологии нашли 13 тыс. вейпов.

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