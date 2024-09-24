Министр водных ресурсов рассказал о плюсах паводков в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 24 сентября 2024 года рассказал, какие уроки были извлечены в результате масштабных весенних паводков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, паводки оказали не только негативные последствия, но и позволили аккумулировать более 12 млрд куб. м воды в водохранилищах. Этот объем воды, как отметил министр, используется для нужд отраслей экономики.

"Наши водохозяйственные сооружения в пиковый напряженный период обеспечили прием и безопасный сброс воды, что позволило направить паводковые воды в водные объекты – лиманы, заливные луга, озера, которые в последние годы испытывали дефицит. Например, наполнение Астанинского водохранилища паводковыми водами позволило сэкономить более 2 млрд тенге, так как отпала необходимость подпитывать водохранилище через канал им. К. Сатпаева. Также паводки позволили улучшить экологическую обстановку – направили воду туда, куда она уже давно не поступала. Например, 80 млн кубометров паводковой воды было направлено в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области", – проинформировал Нуржан Нуржигитов.

Отмечается, что из Улытауской области в Кызылординскую область было направлено 839 млн кубометров воды. Благодаря этому впервые за всю историю наблюдений эта вода дошла через реку Сарысу до озерных систем Кызылординской области.

С начала года в озеро Балхаш было направлено 12 млрд кубометров воды, из них 3,3 млрд кубометров – во время паводка, в Каспийское море – 7,4 млрд кубометров.

"На начало сентября 2024 года, согласно оперативным данным, из водохранилищ было использовано на нужды сельского хозяйства 8,4 млрд кубометров воды, в промышленности – 3,7 млрд кубометров. В настоящее время водохранилища северного, центрального, восточного и западных регионов Казахстана заполнены на 80%", – добавил Нуржан Нуржигитов.

В рамках Комплексного плана развития водной отрасли на 2024-2028 годы планируется построить 42 новых водохранилища с объемом 2,6 млрд кубометров воды и реконструировать 37 имеющихся водохранилищ с общим проектным объемом 3,7 млрд кубометров. Также предусмотрено строительство и реконструкции порядка 14,5 тыс. км ирригационных каналов. Это позволит обеспечить сбор и безопасный пропуск паводковой воды в будущем.

В 2024 году началось строительство двух водохранилищ – Байдибек ата и Каракуыс в Туркестанской области и реконструкция трех – Актюбинского, Капчагайского и Кировского водохранилищ.

Также филиалами "Казводхоза" после паводков начаты ремонтные работы на 34 гидротехнических сооружениях, через которые прошел активный паводок. Кроме того проведена работа по механизированной очистке 95 км каналов в Западно-Казахстанской (22 км) и Восточно-Казахстанской областях (73 км).

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