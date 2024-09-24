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Механизмы страхования имущества от ЧС прорабатывают в Казахстане

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 11:19 Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов на заседании правительства 24 сентября 2024 года рассказал, что делается для минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций в стране, сообщает Zakon.kz.

Масштабные весенние паводки побудили власти к принятию ряда мер.

"Пересмотрели обеспечение форменным обмундированием и спецснаряжением спасателей. Приобретаемая форма отличается качеством и удобством для выполнения задач. Осуществляется закуп качественной специальной автомобильной и инженерной техники, в том числе плавательных средств, самолетов и вертолетов. Планируем обучение пилотов для ночных полетов и в сложных погодных условиях", – отметил Чингис Аринов.

По его словам, модернизировали и оснастили современным оборудованием командный центр МЧС. Сделано это для оперативной координации силами и средствами для ликвидации ЧС.

"Одновременно проводим организационно-штатные мероприятия для выстраивания четкой вертикали управления. Особое внимание уделяется спасательным службам, которые на сегодня разрознены и не имеют необходимых условий. Так, перестраивается подход и создается уникальное пожарное депо с дислокацией пожарных, медиков и спасателей. Это позволит повысить оперативность и принятие своевременных мер по спасению граждан", – подчеркнул глава МЧС.

Министр напомнил и о том, что теперь за невыполнения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций будут приниматься административные меры.

"Учитывая масштаб ущерба от паводков совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается механизм страхования имущества от чрезвычайных ситуаций", – резюмировал Чингис Аринов.

9 сентября 2024 года заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о планах внедрения обязательного страхования жилья от ЧС в Казахстане.

24 сентября заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев предложил определить резерв бюджета на случай ЧС.

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