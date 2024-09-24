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Энергетики столицы отчитались о готовности к отопительному сезону

Лето, люди, Астана, велосипедная дорожка, велодорожка, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 12:09 Фото: Zakon.kz
Энергетики столицы на брифинге в Службе коммуникаций Астаны 24 сентября 2024 года отчитались о готовности к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель управления энергетики Астаны Нурлан Купешов, подготовка столицы к отопительному сезону идет согласно утвержденному плану. Общая готовность источников составляет 99,2%, общая готовность тепловых сетей – 100%.

"Из 3 350 жилых домов 3 057 уже готовы к отопительному сезону. Социальные объекты, а также объекты здравоохранения и культуры готовы на 100%", – сказал Нурлан Купешев.

Он подчеркнул, что подготовка коммунальных предприятий к отопительному сезону находится на особом контроле акимата.

В рамках подготовки к отопительному сезону на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 сделан капитальный ремонт пяти котлов на 3,1 млрд тенге. Кроме того, отремонтированы две турбины на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По прогнозам энергетиков, в этом году дефицит тепла в Астане не ожидается.

Ранее акимат Астаны сообщил о частичном включении отопления в городе. Отопительный сезон в столице начинается при установившейся среднесуточной температуре воздуха +10°С и ниже в течение пяти суток.

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