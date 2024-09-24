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Осторожно, скрытое патрулирование: что об этом нужно знать казахстанцам

Осторожно, скрытое патрулирование: что об этом нужно знать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:42 Фото: Instagram/polisia_kostanay
Департамент полиции Костанайской области усиливает контроль за дорожным движением. Об этом 24 сентября 2024 года заявили в пресс-службе ДП региона, сообщает Zakon.kz.

В связи со сложной аварийной ситуацией в области стражи порядка продолжают внедрять новые методы надзора за дорожным движением.

"Помимо основных патрульных нарядов, по дорогам и улицам региона курсируют 10 специальных служебных автомобилей без опознавательных знаков, которые выявляют нарушения ПДД по методу "скрытого патрулирования". Они оснащены автоматическим комплексом фотовидеофиксации "Оракул Инсайт".Пресс-служба ДП Костанайской области

Прежде всего, как уточнили в областной полиции, комплекс фиксирует опасные нарушения ПДД, которые приводят к тяжким последствиям в виде угрозы здоровью и жизни людей.

"Это нарушение скорости, выезд на полосу встречного движения, игнорирование требований дорожных знаков и разметки".Пресс-служба ДП Костанайской области

Полицейские отметили, что автоматический измеритель самостоятельно определяет категорию транспорта.

К примеру, на загородных автодорогах легковым авто разрешено двигаться со скоростью 100 км/ч, грузовым не более 70 км/ч и водителям автобусов не более 90 км/ч. В случае нарушения допустимой скорости составляется соответствующее предписание.

Такую идею надзора за дорогами поддержало АО "НК "КазАвтоЖол". Они установили на автодорогах предупреждающие билборды.

Осторожно, скрытое патрулирование: что об этом нужно знать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:42

Фото: Instagram/polisia_kostanay

"Путем скрытого патрулирования уже зафиксировано более 800 фактов превышения допустимой скорости. Полицейские призывают водителей не игнорировать требования ПДД".Пресс-служба ДП Костанайской области

Ранее мы писали о том, какие нарушения фиксируют "умные видеокамеры", установленные на казахстанских дорогах.

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