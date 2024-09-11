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Какие нарушения фиксируют "умные видеокамеры", установленные на казахстанских дорогах

Какие нарушения фиксируют &quot;умные видеокамеры&quot;, установленные на казахстанских дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 17:38 Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области на наиболее аварийно-опасных участках загородных трасс начал работу аппаратно-программный комплекс (АПК) "Кордон.Про"М. Об этом 11 сентября 2024 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

В ведомстве уточнили, что АПК "Кордон.Про" – это один из видов "умных видеокамер", который устанавливается на патрульные машины (мобильный комплекс).

"Он фиксирует превышение скорости, отсутствие ремня безопасности, использование мобильного телефона во время движения и нарушение требований дорожной разметки. Это одни из наиболее частых нарушений, которые допускают североказахстанские водители. Все они чреваты ДТП и могут увеличить тяжесть последствий".Пресс-служба ДП СКО

Кроме того, на дорогах Петропавловска и СКО стало больше "умных видеокамер" (аппаратно-программные комплексы, автоматически фиксирующие нарушения правил дорожного движения), которые используются с 2022 года.

"АПК являются эффективным средством снижения аварийности на дорогах. На сегодняшний день в СКО действовало 30 комплексов, установленных с 2022 года. В местах их расположения не зарегистрировано ни одного ДТП с пострадавшими... В связи с эффективностью АПК и с учетом обращений граждан областной департамент полиции на арендной основе приобрел еще 24 комплекса. Они расположены на наиболее оживленных участках улично-дорожной сети региона. Еще два комплекса фиксируют нарушения на железнодорожном переезде, три – на пешеходных переходах, четыре бортовых размещены на патрульных машинах".Пресс-служба ДП СКО

По данным ведомства, за восемь месяцев АПК зафиксировали вдвое меньше нарушений, чем за тот же период прошлого года, что говорит о дисциплинирующем эффекте "умных камер". С января в СКО произошло 297 ДТП, в которых 23 человека погибли и 405 были травмированы.

"Полицейские убедительно просят всех участников движения строго соблюдать требования ПДД", – добавили в пресс-службе ДП СКО.

25 июля 2024 года в МВД назвали основную причину нарушений ПДД в Казахстане.

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