Получение разрешения на оружие: что нужно знать казахстанцам
Кто может приобрести оружие
Так, в соответствии с законодательством, право на приобретение гражданского оружия имеют казахстанцы, достигшие возраста 21 года.
Порядок получения разрешения
Для оформления разрешения необходимо подать электронное заявление через портал eGov в органы внутренних дел по месту жительства.
Перечень необходимых документов:
- удостоверение охотника;
- медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к владению оружием;
- справка о прохождении проверки знаний по правилам безопасности обращения с оружием.
Правила хранения оружия
После получения разрешения оружие должно храниться строго с соблюдением установленных требований:
- в прочном оружейном сейфе с толщиной стенок не менее 3 мм;
- сейф должен быть надежно прикреплен к полу или стене;
- дверь сейфа должна быть оснащена внутренним замком.
Кроме того, в городских населенных пунктах место хранения оружия должно быть оборудовано сигнализацией с возможностью передачи тревожного сигнала владельцу, членам семьи или охранной организации.
Вид охранной системы определяется владельцем самостоятельно.
Сроки оказания услуги
Срок рассмотрения заявления и оказания государственной услуги составляет до 15 рабочих дней с момента его регистрации.
Важность соблюдения требований
"Соблюдение всех правил и требований хранения оружия – это не только обязанность владельца, но и залог личной и общественной безопасности".Пресс-служба ДП ВКО
Если у потенциального владельца оружия есть дополнительные вопросы, то необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или на портал eGov.
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