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Получение разрешения на оружие: что нужно знать казахстанцам

оружие, пистолет, полиция, Казахстан, напоминание, хранение, правила, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 11:03 Фото: pixabay
Жителям Казахстана 11 июля 2025 года напомнили о порядке получения разрешения на приобретение и хранение гражданского оружия. Детально об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-казахстанской области (ВКО).

Кто может приобрести оружие

Так, в соответствии с законодательством, право на приобретение гражданского оружия имеют казахстанцы, достигшие возраста 21 года.

Порядок получения разрешения

Для оформления разрешения необходимо подать электронное заявление через портал eGov в органы внутренних дел по месту жительства.

Перечень необходимых документов:

  • удостоверение охотника;
  • медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний к владению оружием;
  • справка о прохождении проверки знаний по правилам безопасности обращения с оружием.

Правила хранения оружия

После получения разрешения оружие должно храниться строго с соблюдением установленных требований:

  • в прочном оружейном сейфе с толщиной стенок не менее 3 мм;
  • сейф должен быть надежно прикреплен к полу или стене;
  • дверь сейфа должна быть оснащена внутренним замком.

Кроме того, в городских населенных пунктах место хранения оружия должно быть оборудовано сигнализацией с возможностью передачи тревожного сигнала владельцу, членам семьи или охранной организации.

Вид охранной системы определяется владельцем самостоятельно.

Сроки оказания услуги

Срок рассмотрения заявления и оказания государственной услуги составляет до 15 рабочих дней с момента его регистрации.

Важность соблюдения требований

"Соблюдение всех правил и требований хранения оружия – это не только обязанность владельца, но и залог личной и общественной безопасности".Пресс-служба ДП ВКО

Если у потенциального владельца оружия есть дополнительные вопросы, то необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или на портал eGov.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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