Алматы и Астану зальют дожди, а в Шымкенте будет по-летнему жарко: прогноз на 8, 9 и 10 апреля

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что Алматы и Астану зальют дожди, а в Шымкенте будет по-летнему жарко.

Прогноз погоды по Астане

8 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С. 9 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, ночью дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С. 10 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Алматы

8 апреля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С. 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С. 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

8 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С. 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

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