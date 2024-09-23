Снег на севере и осадки на юго-востоке: прогноз "Казгидромета" на 24 сентября
По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на юге, северо-западе и в центре республики.
"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди, на севере страны – снег, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег)... По Казахстану ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.
Несмотря на это, согласно информации гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке, в центре Абайской областей сохранится высокая пожарная опасность.
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"В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".
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