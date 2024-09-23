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Снег на севере и осадки на юго-востоке: прогноз "Казгидромета" на 24 сентября

Снег на севере и осадки на юго-востоке: прогноз &quot;Казгидромета&quot; на 24 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 18:01 Фото: unsplash
Судя по прогнозу погоды на предстоящий вторник, 24 сентября 2024 года, некоторым казахстанцам придется раньше времени достать зимние вещи, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков ожидается лишь на юге, северо-западе и в центре республики.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди, на севере страны – снег, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, мокрый снег)... По Казахстану ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

Несмотря на это, согласно информации гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке, в центре Абайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

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"В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

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