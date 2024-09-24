Важная информация для водителей: график перекрытия проспекта Сейфуллина в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки пр. Сейфуллина. Об этом 24 сентября 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения в связи с проведением ремонтных работ вводятся на двух участках проспекта: с 23:00 до 06:00 24 сентября движение будет перекрыто от ул. Тобаякова до транспортной развязки Сейфуллина – Жансугурова. Объезд будет обеспечен по улицам Радищева, Тобаякова и Жансугурова .

движение будет перекрыто от ул. Тобаякова до транспортной развязки Сейфуллина – Жансугурова. . с 23:00 до 06:00 25 сентября движение будет перекрыто от ул. Акпаева до пр. Рыскулова. Объезд будет обеспечен по улицам Акпаева и Жансугурова . Фото: пресс-служба акимата Алматы "На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы О том, какие дороги перекроют 29 сентября 2024 года из-за "Алматы марафона", можете узнать здесь. Читайте также Отопительный сезон начался в Астане Шарлапаев об обязательном страховании жилья: Это не дополнительная статья расходов Студенты и магистранты Костанайского университета приняли участие в субботнике в рамках "Таза Қазақстан"

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