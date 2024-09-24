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Важная информация для водителей: график перекрытия проспекта Сейфуллина в Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:59 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют участки пр. Сейфуллина. Об этом 24 сентября 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения в связи с проведением ремонтных работ вводятся на двух участках проспекта:

  • с 23:00 до 06:00 24 сентября движение будет перекрыто от ул. Тобаякова до транспортной развязки Сейфуллина – Жансугурова. Объезд будет обеспечен по улицам Радищева, Тобаякова и Жансугурова.
  • с 23:00 до 06:00 25 сентября движение будет перекрыто от ул. Акпаева до пр. Рыскулова. Объезд будет обеспечен по улицам Акпаева и Жансугурова.
Важная информация для водителей: появился график перекрытия проспекта Сейфуллина в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:59

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы

О том, какие дороги перекроют 29 сентября 2024 года из-за "Алматы марафона", можете узнать здесь.

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