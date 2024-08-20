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На 36 часов перекроют эстакаду транспортной развязки в Алматы

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 16:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют эстакаду транспортной развязки. Об этом 20 августа 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения движения вводятся в связи с проведением среднего ремонта участка транспортной развязки Райымбека – Момышулы.

"С 23:00 20 августа до 11:00 22 августа движение будет перекрыто на эстакаде по ул. Момышулы от ул. Толе би до ул. Талдыарал, а также съезды и заезды на нее".Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что объезд будет обеспечен по улицам Толе би, Аксай 1-А, Саина, Еспаева, Сухамбаева – Доспанова.

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют эстакаду транспортной развязки, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 16:08

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

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12 августа 2024 года в акимате Алматы рассказали, когда планируется завершить ремонт дорог.

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