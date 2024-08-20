На 36 часов перекроют эстакаду транспортной развязки в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы в связи с ремонтом на время перекроют эстакаду транспортной развязки. Об этом 20 августа 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

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