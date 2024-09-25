Сильный дождь в Алматы, заморозки в Уральске: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 26 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В связи с прогнозом сильных дождей в период 26-27 сентября в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Синоптики предупредили, что при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Также на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области временами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юге области порывы 18-23 м/с. В Алматы днем ожидается временами сильный дождь. В Конаеве ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Карагандинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ветер северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре черезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

26 сентября днем, 27 сентября ночью в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, возможен град. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 26-27 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 26 сентября утром и днем, 27 сентября ночью ожидается гроза, возможен град. 27 сентября ночью и утром туман и ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 26-27 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на большей части Казахстана 26 сентября сохранится прохладная погода без осадков, которую обусловит влияние отрога северо-западного антициклона. Подробнее можно узнать здесь.

