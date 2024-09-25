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На дорогах Алматы установили новые датчики

Автобусная полоса, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 13:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы установили датчики, измеряющие температуру и влажность дорожного основания. По данным Управления городской мобильности, такая инновация способна продлить срок службы дорог и сократить расходы на их ремонт, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточнили, что на сегодняшний день датчики на глубине до трех метров установлены лишь в двух местах: на проспекте Абая в западном направлении на углу с улицей Береке и на проспекте Гагарина в северном направлении на пересечении с улицей Жамбыла.

Глава Дорожного научно-производственного центра Багдат Телтаев, являющийся научным куратором проекта, отметил, что температура является одной из ключевых характеристик, определяющих прочность и долговечность дороги.

На дорогах Алматы установили новые датчики, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 13:03

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Система, по его заверению, осуществляет автоматизированный сбор параметров водно-теплового режима дорожной конструкции в точках стационарного контроля.

"Устанавливая закономерности и характеристики изменения температуры в летний период, мы подбираем полимер для асфальтобетона, устойчивый к колееобразованию. А устанавливая закономерности и характеристики изменения температуры в зимний период, подбираем полимер для асфальтобетона, устойчивый к трещинообразованию. В результате получим асфальтобетон с гибридным полимером".Багдат Телтаев

В акимате добавили, что проект является долгосрочным и предполагает установку еще 5 подобных комплексов в различных частях города.

Также будут выполнены работы по измерению интенсивности и состава транспортного потока на участках основных дорог города для определения доли "средневесовых" транспортных средств.

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Ранее в Министерстве транспорта рассказали, как будут бороться с усталостью водителей автобусов и грузовиков. Для этого по стране проводится масштабная акция.

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