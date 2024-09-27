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Законодательство РК

Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 11:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве обороны (МО) Казахстана сегодня, 27 сентября 2024 года, сделали заявление по поводу отмены срочной службы в стране, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, согласно ст. 36 Конституции РК, "защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина".

"Отмена срочной службы в Республике Казахстан повлечет подрыв безопасности всего государства, и в случае внешних угроз не сможет обеспечить мир и стабильность на своей территории. В соответствии со ст. 90-1 Административного процедурно-процессуального кодекса РК предметом петиции не могут быть вопросы обороны. Данная инициатива – это подрыв обороноспособности государства".Пресс-служба МО РК

В Минобороны отметили, что Казахстан отдает приоритет контрактной службе, соблюдая пропорцию 70% на 30%.

"Боевой потенциал страны обеспечивается, в основном, за счет контрактников. В то же время 30% – это военнослужащие срочной службы. Солдаты-срочники за время службы успевают получить основные навыки воинской службы – обучаются действовать в боевой обстановке, стрелять, водить боевые машины, укрепляются физически и морально. А после увольнения состоят в запасе как военно-обученный резерв. Но при этом периодически проходят сборы, поддерживают и повышают свой уровень".Пресс-служба МО РК

Ранее на официальном портале ePetition.kz появились две петиции. Если в одной казахстанцы предложили отменить срочную службу, то в другой – увеличить призывной возраст с 18 до 20 лет. На них 12 сентября 2024 года отреагировали в Минобороны РК.

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