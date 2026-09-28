Минобороны призвало не распространять слухи о двух матросах срочной службы из Мангистау
По данным ведомства за 28 сентября 2026 года, в ходе проводимых учений Военно-морских сил, часть личного состава находилась на берегу и выполняла предусмотренные учебные задачи.
Матросы срочной службы Ахметов А.А. и Мағауия Ә.А., о которых и идет речь, относились к группе военнослужащих выполнявших учебные задачи на берегу.
"В настоящее время указанные военнослужащие находятся в расположении воинской части и проходят службу в соответствии с распорядком дня".Пресс-служба МО РК
Далее в Министерстве обратились с просьбой.
"Призываем граждан не распространять непроверенную и недостоверную информацию и ориентироваться на официальные сообщения Министерства обороны".Пресс-служба МО РК
24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений военнослужащих унесло в Каспийское море. Они выполняли учебно-боевые задачи на побережье, когда резко ухудшилась погода и усилился ветер.
Изначально сообщалось, что в море унесло 19 военнослужащих. Позже в акимате Мангистауской области уточнили данные – 17 человек.
Спасти удалось троих, погибли 14 военных.
По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено уголовное дело по двум статьям: по ч. 2 ст. 453 "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и ст. 465 "Нарушение правил кораблевождения" УК РК. Создана Правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих в Мангистауской области, которую возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и объявил 25 сентября днем траура.
После гибели военнослужащих в Мангистау были задержаны высокопоставленные должностные лица Минобороны.
Уже 26 сентября президент РК подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан".
27 сентября в Казахстане назначили нового министра обороны. Им стал Айдос Мырзахметов.