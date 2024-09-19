По делу школьницы, оказавшейся в секс-рабстве в Кызылорде, фигурируют 13 человек

Фото: pexels

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую вовлекли одноклассники в секс-рабство, установлено 13 фигурантов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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