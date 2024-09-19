По делу школьницы, оказавшейся в секс-рабстве в Кызылорде, фигурируют 13 человек
Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса рассказал, что по делу девочки из Кызылорды, которую вовлекли одноклассники в секс-рабство, установлено 13 фигурантов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Спикер рассказал, что по данному делу установлены 13 фигурантов: 11 из них арестованы и двое находятся под домашним арестом.
"На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей. Установлены 13 фигурантов, 11 из них арестованы. Это все – и кто вовлекал, и кто непосредственно организовывал. Занимается этим вопросом следствие и больше не могу комментировать. Всех будут проверять. Клиентов в том числе", – дополнил Лепеха.
8 августа 2024 года жительница Кызылорды заявила о том, что ее несовершеннолетнюю дочь заставляли заниматься проституцией, накачивали наркотиками и мучили одноклассники.
Полиция Кызылординской области сделала заявление по поводу резонансного преступления, которое, по словам стражей порядка, начинает обрастать ложными фактами.
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