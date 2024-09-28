Около двух тысяч операций на открытом сердце ежегодно проводят в Казахстане детям первого года жизни

Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, где проводят кардиохирургические операции детям с рождения. Ежегодно в среднем в стране насчитывается до двух тысяч оперативных вмешательств малышам на открытом сердце, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что благодаря внедрению таких перинатальных технологий, а также развитию реанимации новорожденных, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в четыре раза.



В ведомстве отметили, что благодаря молекулярно-генетической диагностике за последние десять лет в стране выполнили 452 трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, в том числе, неродственных от зарубежных доноров.



"С развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%. В среднем, ежегодно 1500 новорожденных с врожденными пороками получают оперативное лечение, из них 40% оперируются методом эндовидеохирургии", – отметила глава Минздрава Акмарал Альназарова на заседании Комиссии по правам человека при президенте РК.

В республике открыты и функционируют 17 центров раннего вмешательства для лечения детей с врожденными пороками развития. В стране на динамическом наблюдении у детских онкологов и гематологов наблюдаются около 4 тыс. детей, которые находятся в ремиссии злокачественных новообразований, в год выявляется до 600 злокачественных новообразований у детей.

Ранее сообщалось, что в Алматы продолжается проведение подготовительной работы по вакцинации против вируса папилломы человека согласно плану мероприятий, утвержденному приказом Минздрава.

