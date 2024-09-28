Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Около двух тысяч операций на открытом сердце ежегодно проводят в Казахстане детям первого года жизни

Новорожденный, младенец, ребенок, врач, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 13:39 Фото: primeminister.kz
Казахстан – единственная страна в Центральной Азии, где проводят кардиохирургические операции детям с рождения. Ежегодно в среднем в стране насчитывается до двух тысяч оперативных вмешательств малышам на открытом сердце, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что благодаря внедрению таких перинатальных технологий, а также развитию реанимации новорожденных, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в четыре раза. 

В ведомстве отметили, что благодаря молекулярно-генетической диагностике за последние десять лет в стране выполнили 452 трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, в том числе, неродственных от зарубежных доноров. 

"С развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%. В среднем, ежегодно 1500 новорожденных с врожденными пороками получают оперативное лечение, из них 40% оперируются методом эндовидеохирургии", – отметила глава Минздрава Акмарал Альназарова на заседании Комиссии по правам человека при президенте РК.

В республике открыты и функционируют 17 центров раннего вмешательства для лечения детей с врожденными пороками развития. В стране на динамическом наблюдении у детских онкологов и гематологов наблюдаются около 4 тыс. детей, которые находятся в ремиссии злокачественных новообразований, в год выявляется до 600 злокачественных новообразований у детей.

Ранее сообщалось, что в Алматы продолжается проведение подготовительной работы по вакцинации против вируса папилломы человека согласно плану мероприятий, утвержденному приказом Минздрава. 

Читайте также

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность
Строительство АЭС – самая популярная тема в медиа-пространстве
Николай Ежелев
Минздрав РК 2024 год Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похудела на 50 кг за восемь месяцев, секреты похудения
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Ани Лорак снова выходит замуж
Ани Лорак снова выходит замуж
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: