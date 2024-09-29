Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП

Как полицейские эвакуировали людей из горящего кафе в Астане, в котором накануне взорвался газовый баллон, попало на видео, сообщает Zakon.kz.

МВД Казахстана 29 сентября опубликовало кадры с места ЧП.

"28 сентября в Астане произошел взрыв газового баллона в одном из кафе на улице Ақыртас. Сотрудники управления специализированной службы охраны МВД РК стали свидетелями этого происшествия. Полицейские Диас Абитбек, Нуржан Искаков и Бакытжан Рахат немедленно бросились на помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.





Отмечается, что они вызвали пожарных и скорую помощь, а также начали эвакуацию граждан из горящего здания.

"Люди выходили на улицу, но некоторые оставались внутри. Я помогал им успеть выбраться, а затем проверил, никого ли не осталось. К счастью, там никого не оказалось. Через три минуты на место прибыли пожарные, и мы предупредили их о наличии четырех газовых баллонов в помещении", — рассказал Диас Абитбек.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на опасность, с которой им пришлось столкнуться, сотрудники полиции проявили высокий профессионализм и отвагу.

"Их действия позволили избежать более серьезных последствий и обеспечили безопасность граждан", – заключили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Алматинском районе Астаны произошел взрыв газового баллона в кафе, пристроенном к двухэтажному дому. Часть здания обрушилась. Инцидент произошел на улице Акыртас. Позже стало известно о состоянии шести пострадавших сотрудников кафе.

