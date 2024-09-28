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Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева высказалась о работе женщины в органах

Иногда хочется рыдать: Прокурор по делу Бишимбаева рассказала о работе в органах, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 01:10 Фото: Instagram/aimaganova_a
Прокурор Айжан Аймаганова, ставшая популярной после дела экс-министра Куандыка Бишимбаева, 28 сентября рассказала о своей работе в правоохранительных органах и поделилась личным опытом, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она отметила, что служба требует постоянной готовности к вызовам, гибкости и терпения.

"Многие спрашивали, каково это, работать женщине в правоохранительных органах. Отвечу: по-разному. Ведь каждый выбирает сам и по себе. Если говорить о себе, то работать можно и нужно, если ты готов к "служению". Я думаю, тогда у тебя получится работать в правоохранительных органах. Но надо понимать, что нести службу-это значит бОльшую часть жизни ты находишься на работе. Что на первом месте – служба. Это гибкость, терпение. Это быть на связи 24/7. Быть готовым к ротации в другой регион и многое другое", – написала Айжан Аймаганова. 

По ее словам, женщине совмещать службу и семью тяжело, но возможно.

"Я это называю: "бегу с одной любимой работы "дом", на другую любимую работу "служба". Ведь строить семью – это тоже большой труд, где нужно тоже постоянно работать. Конечно, иногда хочется спрятаться от всех, иногда рыдать, иногда все крушить кругом, иногда просто молчать. И это нормально. Чтобы соблюдать баланс, у человека должна быть отдушина", – заключила любимица казахстанцев. 

Ранее стало известно, что Айжан Аймаганова получила новую должность. Она стала начальником управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры Астаны. 

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