Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании

Прокурор Айжан Аймаганова, которая обрела популярность после дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, получила новое звание. Это заметили ее внимательные поклонники из публикации в соцсети, сообщает Zakon.kz.

15 июля 2024 года Аймаганова в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором рассказала, сложно ли работать в прокуратуре.

Внимательные подписчики заметили, что прокурор предстала в форме с погонами подполковника (классный чин "cоветник юстиции"). Они сразу же принялись поздравлять своего кумира:

"Поздравляю вас с очередным званием".

"Поздравляю со званием подполковника".

"О, Айжан, поздравляю вас с новым званием!"

"Наконец-то, очень ждали вас, какая красивая".

"Кстати, поздравляю вас с повышением. Лучшая".

"Госпожа подполковник, вы как всегда красивы, обворожительны и статны. Скучали даже по вашему голосу".

Напомним, в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Айжан Аймаганова выступала гособвинителем и участвовала в процессе в звании майора юстиции.

Фото: Telegram/Jogargy_sot

7 мая 2024 года самые популярные прокуроры – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – обратились к казахстанцам.