Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Фото: Instagram/aimaganova_a
Прокурор Айжан Аймаганова, которая обрела популярность после дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, получила новое звание. Это заметили ее внимательные поклонники из публикации в соцсети, сообщает Zakon.kz.
15 июля 2024 года Аймаганова в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором рассказала, сложно ли работать в прокуратуре.
Внимательные подписчики заметили, что прокурор предстала в форме с погонами подполковника (классный чин "cоветник юстиции"). Они сразу же принялись поздравлять своего кумира:
- "Поздравляю вас с очередным званием".
- "Поздравляю со званием подполковника".
- "О, Айжан, поздравляю вас с новым званием!"
- "Наконец-то, очень ждали вас, какая красивая".
- "Кстати, поздравляю вас с повышением. Лучшая".
- "Госпожа подполковник, вы как всегда красивы, обворожительны и статны. Скучали даже по вашему голосу".
Напомним, в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Айжан Аймаганова выступала гособвинителем и участвовала в процессе в звании майора юстиции.
Фото: Telegram/Jogargy_sot
7 мая 2024 года самые популярные прокуроры – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – обратились к казахстанцам.
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