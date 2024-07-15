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Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании

Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 19:15 Фото: Instagram/aimaganova_a
Прокурор Айжан Аймаганова, которая обрела популярность после дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева, получила новое звание. Это заметили ее внимательные поклонники из публикации в соцсети, сообщает Zakon.kz.

15 июля 2024 года Аймаганова в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором рассказала, сложно ли работать в прокуратуре.

Внимательные подписчики заметили, что прокурор предстала в форме с погонами подполковника (классный чин "cоветник юстиции"). Они сразу же принялись поздравлять своего кумира:

  • "Поздравляю вас с очередным званием".
  • "Поздравляю со званием подполковника".
  • "О, Айжан, поздравляю вас с новым званием!"
  • "Наконец-то, очень ждали вас, какая красивая".
  • "Кстати, поздравляю вас с повышением. Лучшая".
  • "Госпожа подполковник, вы как всегда красивы, обворожительны и статны. Скучали даже по вашему голосу".

Напомним, в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Айжан Аймаганова выступала гособвинителем и участвовала в процессе в звании майора юстиции.

Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 19:15

Фото: Telegram/Jogargy_sot

7 мая 2024 года самые популярные прокуроры – Айжан Аймаганова и Саяхат Нурбеков – обратились к казахстанцам.

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