Непогода в Алматы: аэропорт сообщил о задержке рейсов
Фото: akorda.kz
В Алматы в ночь на 8 января 2025 года начался обильный снегопад, из-за чего в аэропорту наблюдаются плохие погодные условия, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Международного аэропорта Алматы сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями (снегопад, туман) часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время.
Так, речь идет о рейсах в аэропорты Толмачево, COLOMBO, Актау, Астана, Семей, Шымкент.
Согласно прогнозу синоптиков, 8 января на большей территории Казахстана ожидается снегопад. В связи с прогнозом снегопада в Алматы коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.
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