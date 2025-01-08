Непогода в Алматы: аэропорт сообщил о задержке рейсов

В Алматы в ночь на 8 января 2025 года начался обильный снегопад, из-за чего в аэропорту наблюдаются плохие погодные условия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Международного аэропорта Алматы сообщили, что в связи со сложными метеоусловиями (снегопад, туман) часть рейсов на вылет была перенесена на более позднее время.

Так, речь идет о рейсах в аэропорты Толмачево, COLOMBO, Актау, Астана, Семей, Шымкент.

Согласно прогнозу синоптиков, 8 января на большей территории Казахстана ожидается снегопад. В связи с прогнозом снегопада в Алматы коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.