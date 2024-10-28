Сильный ветер, осадки, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 29 октября
Фото: unsplash
О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 29 октября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков.
По данным РГП "Казгидромет", казахстанцам не стоит ожидать потепления и прекращения осадков.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, в центре, востоке страны – гололед", – говорится в прогнозе.
Также в гидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи прогнозами дождей будут наблюдаться колебания водности.
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Ранее синоптики рассказали, что атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября 2024 года.
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