Сильный ветер, осадки, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 29 октября

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 29 октября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков.

По данным РГП "Казгидромет", казахстанцам не стоит ожидать потепления и прекращения осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдут осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере, в центре, востоке страны – гололед", – говорится в прогнозе.

Также в гидрометцентре сообщили, что в ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи прогнозами дождей будут наблюдаться колебания водности.

Ранее синоптики рассказали, что атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября 2024 года.