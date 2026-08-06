Толпа подростков жестоко избила сверстников в Павлодаре: все попало на видео

В Павлодаре группа подростков напала на двух несовершеннолетних парней. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения, передает Zakon.kz.

Как сообщает 6 августа 2026 года телеканал "Алматы ТВ", видео быстро разошлось по социальным сетям.

По словам очевидцев, один из пострадавших получил серьезные травмы и сейчас предположительно находится в детской областной больнице со сломанным носом.

По факту произошедшего начато досудебное расследование. В полиции отметили, что за совершение подобных противоправных действий законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

"Все участники и очевидцы установлены и доставлены в отдел полиции вместе с законными представителями. Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия мер в пределах ее компетенции. В настоящее время расследование продолжается", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.





Ранее сообщалось, что в Алматы жестокое групповое избиение попало на видео.