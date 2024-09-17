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Заморозки и дожди: погода в Астане и Алматы на три дня

Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 15:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Стало известно, какой будет погода в ближайшие три дня (18, 19 и 20 сентября) в Алматы, Астане и Шымкенте. По данным синоптиков РГП "Казгидромет", дожди пройдут во всех трех городах. В столице даже будут заморозки, сообщает Zakon.kz.

Прогноз по Астане:

  • 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем 15-17 тепла.
  • 19 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 17-19 тепла.
  • 20 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 17-19 тепла.

Прогноз по Алматы:

  • 18 сентября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 18-20 тепла.
  • 19 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9-11, днем 21-23 тепла.
  • 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 22-24 тепла.

Прогноз по Шымкенту:

  • 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 26-28 тепла.
  • 19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 тепла.
  • 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 22-24 тепла.

Метеорологи уже предоставляли неутешительный прогноз для казахстанцев. 18 и 19 сентября 2024 года по стране специалисты прогнозируют туман с грозами.

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