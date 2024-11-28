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Снег и тепло до 7 градусов: о погоде в первые дни декабря в Астане, Алматы и Шымкенте

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 14:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на конец ноября и начало декабря 2024 года. По данным специалистов, в Астане температура опустится до 15 градусов мороза, в Алматы пойдет снег. В Шымкенте же по-прежнему тепло, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 14-16, днем 4-6 мороза.
  • 30 ноября: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Температура воздуха ночью 15-17, днем 5-7 мороза.
  • 1 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 4-6 мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1-3, днем 15-17 тепла.
  • 30 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5, днем 8-10 тепла.
  • 1 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью 1-3, днем 5-7 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 29 ноября: переменная облачность, утром и днем дождь. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.. Температура воздуха ночью 8-10, днем 12-14 тепла.
  • 30 ноября: облачно, дождь, ночью сильный дождь. Ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью 3-5, днем 6-8 тепла.
  • 1 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 2-4, днем 4-6 тепла.

Ранее метеорологи подробно рассказали, какой будет зима в Казахстане. Они утверждают, что температурный режим ожидается в пределах климатической нормы.

Также по их данным, 28, 29 и 30 ноября 2024 года казахстанцам стоит готовиться к неустойчивой погоде.

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