"Дедовщина" в военной школе "Жас Ұлан": учебное заведение посетила комиссия

Комиссия по делам несовершеннолетних посетила специализированную мужскую школу-лицей-интернат им. Ш. Уалиханова для одаренных детей "Жас Ұлан" в Абайской области. Основной темой проведенного там заседания стала профилактика буллинга в учебном заведении, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП Абайской области 1 октября, выездное заседание состоялось под председательством заместителя акима Абайской области Жасулана Сарсебаева, заместителя начальника департамента полиции региона Бейбита Исакова. Также присутствовали представители прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций.

"В ходе обсуждения проблемных ситуаций в подростковой среде представители правоохранительных органов привели статистику криминогенной обстановки в регионе с участием несовершеннолетних. По итогам заседания разработан ряд предложений и рекомендаций", – сообщили в ведомстве.

Так, предложено усилить межведомственное взаимодействие, создать постоянные рабочие группы по профилактике и проведению широкой информационной кампании для повышения осведомленности учащихся.

Представители системы образования также рекомендовали введение новых форматов работы школьных психологов, нацеленных на раннее выявление признаков правонарушений.

Председатель комиссии отметил, что залогом успеха в борьбе с нарушением дисциплины является не ужесточение наказаний, а активная работа по созданию культуры взаимоуважения и поддержки среди молодежи.

Отметим, что в конце сентября 2024 года в соцсетях завирусилось видео с подписью "дедовщина в лицее "Жас Улан" в Семее", на котором молодой человек занимается рукоприкладством по отношению к другому, одетому в военную форму. Оказалось, что запись старая: ее распространили летом 2023 года, а инцидент случился в этом учебном заведении в октябре 2022 года. Тогда ответственные органы сообщали, что виновный был привлечен к ответственности.

2 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу высказался о безопасности солдат на службе в казахстанской армии. По его словам, чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину.