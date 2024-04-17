Аким СКО встретился с жителями "отрезанного" большой водой села

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями села Прибрежное, которого окружает большая вода. Глава региона решил поддержать сельчан в трудный период, рассказал о государственной помощи пострадавшим от половодья.

Аким области подробно ответил на вопросы жителей и разъяснил правила получения помощи. Местный акимат начнет принимать заявления от жителей на компенсацию ущерба. Для этого в эвакуационном пункте установили спутниковый интернет Старлинк.

В первые дни паводка часть жителей были эвакуированы из села на вертолете.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Село живет в изоляции, поэтому жителей нужно обеспечивать продуктами первой необходимости и лекарствами. Поручил акиму Кызылжарского района снабжать жителей всем необходимым и оперативно отвечать на их запросы", – написал глава региона в соцсетях.