Аким СКО встретился с жителями "отрезанного" большой водой села
Фото: пресс-служба акимата СКО
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями села Прибрежное, которого окружает большая вода. Глава региона решил поддержать сельчан в трудный период, рассказал о государственной помощи пострадавшим от половодья.
Аким области подробно ответил на вопросы жителей и разъяснил правила получения помощи. Местный акимат начнет принимать заявления от жителей на компенсацию ущерба. Для этого в эвакуационном пункте установили спутниковый интернет Старлинк.
В первые дни паводка часть жителей были эвакуированы из села на вертолете.
Фото: пресс-служба акимата СКО
"Село живет в изоляции, поэтому жителей нужно обеспечивать продуктами первой необходимости и лекарствами. Поручил акиму Кызылжарского района снабжать жителей всем необходимым и оперативно отвечать на их запросы", – написал глава региона в соцсетях.
Фото: пресс-служба акимата СКО
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