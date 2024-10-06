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Референдум по АЭС: сколько времени потребует подсчет голосов

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 21:31 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге 6 октября 2024 года рассказал, когда посчитают голоса избирателей по итогам референдума по строительству АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Константин Петров отметил, что на всех участках референдума в Казахстане голосование завершилось.

"Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Время подсчета голосов на участках референдума, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета. Территориальные комиссии к завтрашнему утру проинформируют Центральную комиссию референдума через электронные каналы связи о предварительных результатах голосования в регионах", – отметил он.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман сообщил, что предварительные итоги голосования будут оглашены завтра на специальном брифинге в ЦКР.

6 октября 2024 года в Центральной комиссии референдума  заявили, что референдум признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины граждан, включенных в список для голосования.

Как проходил референдум в Астане, можно прочитать здесь.

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