Какие дороги закрыты в Алматы 2 октября
Фото: Zakon.kz
2 октября 2024 года в Алматы недоступны для передвижения автотранспорта некоторые дороги, сообщает Zakon.kz.
Из-за прокладки труб до 15 октября перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Действует реверсивное движение в восточном направлении.
Ранее сообщалось о том, какие дороги города закрыты до 6 октября включительно.
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