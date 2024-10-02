Какие дороги закрыты в Алматы 2 октября

Фото: Zakon.kz

2 октября 2024 года в Алматы недоступны для передвижения автотранспорта некоторые дороги, сообщает Zakon.kz.

Из-за прокладки труб до 15 октября перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Действует реверсивное движение в восточном направлении. Ранее сообщалось о том, какие дороги города закрыты до 6 октября включительно.

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