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Какие дороги закрыты в Алматы 2 октября

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 08:16 Фото: Zakon.kz
2 октября 2024 года в Алматы недоступны для передвижения автотранспорта некоторые дороги, сообщает Zakon.kz.

Из-за прокладки труб до 15 октября перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Действует реверсивное движение в восточном направлении.

Ранее сообщалось о том, какие дороги города закрыты до 6 октября включительно.

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Транспорт Алматы 2024 год Ремонт Дороги
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