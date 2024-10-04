Какие дороги закрыты в Алматы 4 октября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
4 октября 2024 года некоторые автодороги Алматы перекрыты для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.
С 4 до 6 октября в мегаполисе закрыты:
- Улица Тургенева – от Черепанова до Токтабаева;
- Улица Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина;
- Улица Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.
Помимо этого из-за прокладки труб до 15 октября перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Действует реверсивное движение в восточном направлении.
Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на VIII
Евразийском бизнес-форуме Green Energy & Waste Recycling Forum –
2024 3 октября 2024 года высказался о тарифах за вывоз мусора в
Казахстане.
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