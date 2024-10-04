Какие дороги закрыты в Алматы 4 октября

4 октября 2024 года некоторые автодороги Алматы перекрыты для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

С 4 до 6 октября в мегаполисе закрыты:

Улица Тургенева – от Черепанова до Токтабаева;

Улица Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина;

Улица Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.

Помимо этого из-за прокладки труб до 15 октября перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Действует реверсивное движение в восточном направлении.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на VIII Евразийском бизнес-форуме Green Energy & Waste Recycling Forum – 2024 3 октября 2024 года высказался о тарифах за вывоз мусора в Казахстане.

