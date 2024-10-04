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Какие дороги закрыты в Алматы 4 октября

Алматы, вид на город Алматы, горы, весна, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 06:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
4 октября 2024 года некоторые автодороги Алматы перекрыты для движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

С 4 до 6 октября в мегаполисе закрыты:

  • Улица Тургенева – от Черепанова до Токтабаева;
  • Улица Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина;
  • Улица Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.

Помимо этого из-за прокладки труб до 15 октября перекрыта одна полоса движения по улице Бекмаханова. Действует реверсивное движение в восточном направлении.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев на VIII Евразийском бизнес-форуме Green Energy & Waste Recycling Forum – 2024 3 октября 2024 года высказался о тарифах за вывоз мусора в Казахстане.

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