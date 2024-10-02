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Серик Ерубаев стал новым депутатом Мажилиса

Серик Ерубаев стал новым депутатом Мажилиса, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 10:14 Фото: Telegram/mazhilis_kz
Сегодня, 2 октября 2024 года, Серик Ерубаев занял депутатское кресло. В Мажилисе он заменил Аскара Садыкова, сообщает Zakon.kz.

Серик Ерубаев представляет партийную фракцию "Ак жол".

На этой должности он занял место скандально выбывшего из партийного списка Аскара Садыкова. Сегодня на пленарном заседании он был избран в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

29 августа 2024 года сообщалось, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата. По словам председателя демпартии "Ак жол" Азата Перуашева, основанием для данного решения стало совершение Аскаром Садыковым "действий, недопустимых для статуса депутата".

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