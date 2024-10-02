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Законодательство РК

Учителя нового города Алатау вышли на митинг: что произошло

Пустой кошелек, безработица, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 11:38 Фото: Zakon.kz
В городе Алатау учителя 1 октября устроили стихийный митинг из-за вопросов по внезапно сниженной заработной плате. В акимате Алматинской области 2 октября прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Видео с массовым скоплением людей появилось в соцсетях. В описании говорилось, что учителя школ Алатау вышли на митинг из-за того, что из их зарплат по неизвестным причинам урезали значительную часть. В другом паблике было указано, что у педагогов после получения статуса города убрали "сельскую" надбавку 25%.

В отделе образования города по этому поводу сообщили, что обеспокоенность новыми размерами зарплат в связи с изменением административно-территориального устройства выразили коллективы школ №1 и №47. В тот же день с ними встретились представители местных госорганов.

"Напомним, что в состав города Алатау был включен ряд населенных пунктов, ранее относившихся к городу Конаеву, Илийскому и Талгарскому районам Алматинской области. В этой связи в соответствии с действующим законодательством произошли изменения в системе оплаты труда работников бюджетной сферы, проживающих на данных территориях", – пояснили в ведомстве.

Там сообщили, что для всестороннего рассмотрения возникших вопросов на встречу пригласили заместителя акима Алатау, руководителя городского отдела образования, а также представителей областных управлений образования и внутренней политики.

"В ходе диалога обсуждались не только вопросы оплаты труда, но и жизненно важные для жителей темы: транспортное обеспечение, вывоз мусора, газификация. По итогам встречи достигнуто взаимопонимание с педагогическими коллективами". Отдел образования города Алатау

27 августа 2024 года мы писали о том, что части земель Конаева и двух районов области сократили из-за их перехода к городу Алатау. 5 сентября сообщалось, что в городе образуют 12 микрорайонов из вошедших в него сел.

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области был реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

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