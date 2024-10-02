В Жамбылской области продолжается экологическая акция "Таза Қазақстан"

Всего свыше 773 тысяч жителей области принимали участие в акции, которая стартовала весной и продолжается по сей день.

Так, в регионе стартовали традиционные осенние субботники. В рамках одного из них жители города очистили канал "Сенкибай" протяженностью пять километров. Таразцы собрали более 200 мешков различного мусора – бумаги, пластика.

"Чистота – это не просто вопрос комфорта и эстетики, это наше общее здоровье и благополучие. Особенно важно показать пример молодому поколению, ведь дети учатся у нас – у взрослых. Если мы будем бережно относиться к своему городу, они тоже будут стремиться жить в чистоте и гармонии. Участие в городских субботниках – это маленький, но значимый вклад в будущее, где ответственность за окружающую среду станет естественной частью жизни каждого", – сказал участник акции Аят Аскарбекулы.

Фото: акимат Жамбылской области

Нужно отметить, что традиционные осенние субботники проходили и во всех районах области. Жители районов очищали территории парков, скверов, дворы многоэтажных жилых домов, а также берега водоемов.

Так, жители села Сарыкемер Байзакского района провели субботник в Центральном парке имени А. Суханбаева, а также в Историко-краеведческом музее. Жители сельских округов Касык и Жамбыл Кордайского района убрались вдоль автомобильных дорог, а жители Жуалынского района организовали масштабную эко-акцию с привлечением более 100 человек на территории музея Шерхана Муртазы в селе Талапты.

Фото: акимат Жамбылской области

Присоединились к субботникам ветераны труда, тыловики, аксакалы сел Аспара и Акермен Меркенского района и Куланского сельского округа района Т. Рыскулова. Они поливали и белили деревья, очищали улицы, собирали мусор, покрасили заборы.

Жители города Жанатаса провели уборку на территории железнодорожного вокзала, а также в зоне отдыха "Акубулак" и вблизи многоэтажных жилых домов.

Фото: акимат Жамбылской области

На сегодняшний день в рамках акции очищено 60 историко-культурных памятников, территория 143 парков и скверов, 818 километров каналов и арыков, 129 тысяч дворов и 4,5 тысяч километра уличных дорог. Вывезено 16 тысяч тонн мусора. Высажено около 60 тысяч саженцев. В этих работах было задействовано 958 единиц техники.