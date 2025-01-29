Генпрокуратура об экстрадиции иностранных заключенных: На содержание расходуются большие средства

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах Мажилиса 29 января 2025 года рассказал, сколько казахстанцев отбывают наказание за рубежом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодня около 1100 казахстанцев отбывают наказание за рубежом.

"Больше половины из этого количества отбывают наказание в Российской Федерации. У нас в Казахстане отбывают наказание порядка 900 иностранных граждан. Мы ведем работу по их передаче к себе на родину. По большей части они осуждены к большим срокам наказания, а вы понимаете, что на содержание и все остальное расходуются большие средства", – сказал он.

При этом он напомнил, что сегодня Мажилисом было ратифицировано соглашение между Казахстаном и Катаром о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

"Я хотел бы сказать, что соглашение о передаче – это в первую очередь гуманный договор, который нацелен на реабилитацию, в помощь осужденному человеку", – указал он.

22 октября 2024 года сообщалось, что на сегодня Генпрокуратурой Казахстана заключено 73 двусторонних договора с 34 странами о выдаче лиц, о правовой помощи по уголовным делам и о передаче осужденных зарубежными странами.