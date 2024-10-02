Для казахстанцев, находящихся на Ближнем Востоке, готовят репатриационные рейсы

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров 2 октября 2024 года на брифинге рассказал, что вопрос эвакуации наших граждан с Ближнего Востока пока находится в проработке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что министерством совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов.

"В тоже время, международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме, в Иране отменены все рейсы до утра 3 октября. При этом до 1 октября ни одно из более 100 иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счет не было и соответствующего предписания со стороны властей самого Ливана. Поэтому вопрос эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле МИД. Мы не оставим наших соотечественников в сложной ситуации, забота о каждом гражданине Республики Казахстан за рубежом – основная задача внешнеполитического ведомства", – заявил Айбек Смадияров.

Также официальный представитель МИД РК рассказал, что многие отказываются выезжать, потому что они там живут.

"В наше посольство в Ливане, Иране, Израиле, естественно, обращались наши граждане, звонят их родные из Казахстана, выясняют ситуацию. Естественно, мы сообщаем им последнюю информацию, даем свои рекомендации по обеспечению безопасности, подсказываем, какие страны закрыли, допустим, воздушное пространство, либо где самолеты летают", – дополнил Айбек Смадияров.

Ранее МИД Казахстана сделал важное заявление по Ближнему Востоку.

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До этого казахстанским авиакомпаниям порекомендовали менять маршруты из-за ситуации на Ближнем Востоке.