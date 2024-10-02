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МИД: Информация о пострадавших или погибших на Ближнем Востоке казахстанцах не поступала

Айбек Смадияров, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 16:28 Фото: Министерство иностранных дел РК
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Казахстана Айбек Смадияров 2 октября 2024 года рассказал, что создан оперативный штаб для помощи нашим гражданам, которые находятся на Ближнем Востоке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что министерство призывает казахстанцев, находящихся в настоящее время в Израиле, Иране и Ливане, не покидать места своего проживания без крайней необходимости.

"Также соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольствами РК в этих странах. В Министерстве иностранных дел и загранучреждениях Республики Казахстан в Израиле, Иране и Ливане открыты горячие линии, информация о которых будет опубликована на официальных ресурсах и социальных сетях министерства иностранных дел и посольств", – озвучил Айбек Смадияров.

По его словам, в МИД создан оперативный штаб, который в оперативном порядке координирует всю работу по организации необходимой помощи казахстанцам.

"Посольства Казахстана в Израиле, Иране и Ливане также находятся на постоянной связи с уполномоченными органами этих стран. До настоящего времени информация о пострадавших или погибших гражданах РК не поступала", – рассказал Айбек Смадияров.

Ранее МИД Казахстана сделал важное заявление по Ближнему Востоку.

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В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.

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