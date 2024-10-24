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Туман, снег и дождь: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 20:15 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 25 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидается ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Караганде ветер юго-западный ночью, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области туман. Ветер юго-западный, западный ночью и утром на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, западный ночью, порывы 15-20 м/с

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области туман.

В Кызылординской области ветер юго-западный ночью на севере области, 15-20 м/с.

На востоке Восточно-Казахстанской области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области  туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области, 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.

Ночью и утром на юге Абайской области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области, 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области, 15- 20 м/с.

Утром и днем в Павлодарской области ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области туман.

В Акмолинской области ветер юго-западный ночью, 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, 15-20, порывы 23 м/с.

Ранее сообщалось, порадует ли казахстанцев погода теплом и солнцем 25 октября.

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