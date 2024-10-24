Туман, снег и дождь: в 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
В Улытауской области ожидается ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.
В Карагандинской области ветер юго-западный ночью на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Караганде ветер юго-западный ночью, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, западе Костанайской области туман. Ветер юго-западный, западный ночью и утром на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, западный ночью, порывы 15-20 м/с
Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области туман.
В Кызылординской области ветер юго-западный ночью на севере области, 15-20 м/с.
На востоке Восточно-Казахстанской области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области, 15-20 м/с.
На юге, востоке Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.
Ночью и утром на юге Абайской области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области, 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.
В Северо-Казахстанской области ветер юго-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 25 м/с.
Ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области, 15- 20 м/с.
Утром и днем в Павлодарской области ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области туман.
В Акмолинской области ветер юго-западный ночью, 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, 15-20, порывы 23 м/с.
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