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Ливни и снегопады надвигаются на Казахстан

Ливни и снегопады надвигаются на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 17:59 Фото: unsplash
Некоторым казахстанцам, судя по прогнозу на предстоящий четверг, 3 октября 2024 года, стоит подготовиться к непогоде, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", сухая и теплая погода ожидается лишь на севере и северо-западе республики.

"На большей части Казахстана... ожидается дождь, на юго-западе республики прогнозируется сильный дождь, в горных районах юго-востока ночью временами сильные осадки (дождь, снег). На западе, юге, юго-востоке страны ожидается гроза, в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег)... По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока страны – туман", – следует из прогноза.

При этом, как отметили в Гидрометцентре, в Карагандинской, Абайской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке Улытауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

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"В Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, Улытауской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в октябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

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