Токаев: Соцсети могут превратить в настоящих зомби не только детей, но и взрослых

Президент Касым-Жомарт Токаев 3 октября 2024 года на ІІ Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней заявил, что пороки общества кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики.

"Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи. Сегодня корни многих проблем и пороков нашего общества кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка", – озвучил Токаев.

По его словам, настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость наших детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир.

"Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение. Это касается и несчастных случаев в армии. Все министры имеют соответствующие поручения. Я немедленно, даже не используя служебные телефоны, по так называемым "смартфонам" направляю поручения и даю соответствующие выговоры и прочие. Безусловно, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности", – дополним президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых.

"Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам. Ответственность родителя – научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены. Важно уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы. Надо строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере. Чем меньше он там сидит, тем лучше. Пусть лучше выйдет на улицу, погуляет с ровесниками и так далее. Сейчас маленькие дети, которые сидят в гаджетах, когда выходят на улицу, не знают, чем там заниматься и как вести беседу, потому что постоянно находятся в социальных сетях", – сказал глава государства.

Сегодня, 3 октября 2024 года, в Астане прошел II Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней, организованный по инициативе партии Amanat.