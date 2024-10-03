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Новый механизм борьбы с хищениями средств в сфере АПК внедрят в Казахстане

Сельскохозяйственная техника, сельхозтехника, поле, вспашка полей, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 15:36 Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов на брифинге в СЦК 3 октября 2024 года заявил, что в аграрном секторе начнут применять технологию "окрашивания" денег, сообщает Zakon.kz.

Баглан Бекбауов отметил, что этот инструмент позволяет повысить целевое использование господдержки.

"Мы сможем проследить расходование выделенных бюджетных средств для конкретных целей, чтобы они направо-налево не ушли. Мы в этом плане уже совместный приказ подписали с Антикором, Нацбанком и Минфином", – добавил он.

По его словам, проект окрашивания денег как пилот стартует в Акмолинской области и по его итогам уже будет тиражироваться по всей стране.

Директор Департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК МСХ Бернат Алпысбеков добавил, что эта технология будет применяться по процедуре лизинга техники, когда фермер не тратит свои деньги, а привлекает на погашение своих затрат бюджетные деньги.

"Решение по окрашиваю денег именно субсидий еще обсуждается. Потому что в большинстве своем инвестиционные субсидии – это возмещение затрат фермеров. То есть это уже случившийся факт, когда фермер уже приобрел технику, он подтвердил это соответствующими документами. То есть здесь уже нет смысла подкрашивать, потому что мы просто возмещаем его затраты. А именно в части лизинга, когда привлекаются бюджетные средства, здесь уже процесс продвинулся, мы уже соответствующие интеграции реализуем совместно с Нацбанком и будем подкрашивать те деньги, которые направляются именно на лизинг техники", – пояснил спикер.

3 октября 2024 года вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы назвал причины приписок к численности скота и продукции животноводства.

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