Казахстанцев предупредили об опасности в нацпарке "Бурабай"

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с важным обращением к посетителям. Оказывается, начался сезон гона оленей. Специалисты рассказали Zakon.kz, что необходимо знать об этом периоде.

Согласно данным парка, гон – важный и напряженный период в жизни этих животных.

Поэтому посетителей природных массивов призывают соблюдать осторожность, находясь на территории парка в этот период.

Этот период, называемый "гоном", сопровождается активным поведением животных и миграцией на новые территории.

Гон оленей – это время, когда самцы издают характерные ревущие звуки, борются за право спаривания и демонстрируют свою силу, привлекая самок.

Сезон гона оленей обычно длится с конца сентября до середины октября.

"Важно избегать близкого контакта с животными и наблюдать за их поведением на безопасном расстоянии. Самцы оленей в период гона могут проявлять агрессивность, защищая свою территорию и самок". Администрация ГНПП "Бурабай"

Рекомендованы основные правила поведения:

не приближайтесь к животным и не пытайтесь их кормить;

старайтесь не издавать громких звуков, чтобы не беспокоить животных;

фотографируйте животных на безопасном расстоянии, используя зум;

если встретите оленей на маршруте, лучше обойти их стороной и не приближаться.

Также отмечено, что в период гона олени становятся особенно активными и могут перемещаться на большие расстояния, особенно в поисках новых территорий. Это создает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно на трассах, проходящих через или рядом с национальным парком.

"Уже зафиксированы случаи столкновений с дикими животными. В большинстве случаев наезды на диких животных происходят при пересечении дороги в темное время суток. Мы просим посетителей быть осторожными и уважать естественные процессы, происходящие в парке". Глава отдела сохранения и воспроизводства животного мира ГНПП "Бурабай" Юрий Зелинский

Рекомендации для водителей:

снижайте скорость при проезде через участки дорог, находящиеся рядом с лесами и природными территориями;

будьте особенно внимательны в сумерках и ночью, когда животные чаще мигрируют;

соблюдайте предупреждающие знаки о диких животных и следите за дорогой, чтобы избежать столкновений.

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