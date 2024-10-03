В Казахстане перерабатывается лишь 24% отходов - Минэкологии

Объем образования коммунальных отходов по Казахстану выше имеющихся статистических данных. Об этом 3 октября 2024 года на VIII Евразийском бизнес-форуме "Green Energy & Waste Recycling Forum – 2024" заявил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, сообщает Zakon.kz.

Жомарт Алиев отметил, что в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отводов. Из них отсортировано и переработано 1 млн тонн, что в совокупности составляет 24%.

"Остальной объем, можно смело констатировать, что он захоронен на полигонах ТБО. Необходимо отметить, да, мы этих вещей не боимся и говорим прямо и открыто о том, что фактический объем образования коммунальных отходов по стране выше имеющихся статистических данных. Почему мы делаем такой вывод? Потому что услугами по централизованному вывозу отходов охвачено не более 80% населения страны, из которого формируется вся статистика. А также в учет не подлежат объемы отходов, размещенных на несанкционированных свалках", – заявил он.

По итогам 2023 года было выявлено 5533 таких свалок. Из них утилизировано 4733, что составляет больше 86%. В этом году выявлено 4868 свалок. Утилизировано 1580 или 32%.



Чтобы решить в корне эту проблему ведется работа по вводу в промышленную эксплуатацию информационных систем, по отображению передвижения мусоровывозящей техники с помощью GPS-датчиков. На сегодняшний день 122 организаций подключены к данной системе, на стадии подключения находятся 16.



