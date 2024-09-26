Положена ли неработающим казахстанкам соцвыплата из-за сложных родов
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 26 сентября 2024 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, положена ли неработающим казахстанкам социальная выплата из-за сложных родов, сообщает Zakon.kz.
Ответом на этот вопрос госкорпорация поделилась в Instagram-Stories.
"Нет, так как социальная выплата назначается только работающим женщинам", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".
Подробнее о том, какие права есть у беременных женщин в Казахстане, можете узнать здесь.
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